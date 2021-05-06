Bozkır Arslanı Celaleddin ikinci tanıtımı yayınlandı | Video

Bozdağ Film imzalı, Harzemşahların büyük komutanı ve lideri Celaleddin Harzemşah’ın hikayesini konu alan yeni dizi ‘Bozkır Arslanı Celaleddin’den ikinci tanıtım yayınlandı. Yayınlanan ilk tanıtımı ile milyonlarca izlemeye ulaşan ve büyük beğeni toplayan ‘Bozkır Arslanı Celaleddin’ yakında atv’de ekrana gelmeye başlayacak.

Yenilmez hükümdar Cengiz Han'ın ordularını üst üste mağlup ederek Moğolların yenilmezlik efsanesini yerle bir eden ve dünyayı dize getiren Cengiz Han'a, "Keşke benim oğlum olsaydı" dedirten kahraman komutan Celaleddin Harzemşah'ın heyecan dolu hikayesini anlatan Bozkır Arslanı Celaleddin'in ikinci tanıtımı da nefes kesti. Dizinin görkemli prodüksiyonu ve zengin oyuncu kadrosunu gözler önüne seren ikinci tanıtım da yayınlandığı andan itibaren büyük ilgiyle karşılaştı.

'Diriliş Ertuğrul' ve 'Kuruluş Osman' dizilerinin yapımcısı Mehmet Bozdağ'ın senarist, yapımcı ve proje tasarımcısı olarak imza attığı yapımın kadrosunda Emre Kıvılcım, Yulduz Radjova, Rano Shodiyeva, Rayxoun Ulesanova, Tohir Saidov, Saide Rametova, Gülenay Kalkan Ünlüoğlu, Cemal Hünal, Sezgin Erdemir, Kaan Yalçın, Ferhat Yılmaz gibi isimler yer alıyor.