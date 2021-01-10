Hercai 54. Bölüm 2. Ön İzleme yayınlandı Hercai 54. Bölüm fragman | Video

“İntikamdan doğan imkansız bir aşkın hikayesi” Yapımcılığını, Mia Yapım Banu Akdeniz üstlendiği, "İntikamdan doğan imkansız bir aşkın hikayesi" mottosuyla yola çıkan Hercai'nin başrollerini Akın Akınözü, Ebru Şahin, Gülçin Santıroğlu, Serhat Tutumluer, Ayda Aksel, Macit Sonkan, Serdar Özer, Oya Unustası, Tansu Taşanlar ve İlay Erkök paylaşıyor.