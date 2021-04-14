Video Fragman Kuruluş Osman 54. Bölüm 2.Fragmanı yayınlandı | Video

Kuruluş Osman 54. Bölüm 2.Fragmanı yayınlandı | Video

Kuruluş Osman 54. Bölüm 2.Fragmanı yayınlandı | Video
14.04.2021 | 15:47

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Kuruluş Osman 54. Bölüm 2.Fragmanı yayınlandı | Video 00:47
Kuruluş Osman 54. Bölüm 2.Fragmanı yayınlandı | Video 14.04.2021 | 15:47
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O, kömür karası gözleriyle, gaza ve hürriyet ateşini tutuşturacaktı. Adı, Ertuğrul Gazi oğlu Osman’dı. Kuruluş Osman 54. Bölüm 2.Fragmanı yayınlandı.

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