Masterchef Türkiye 129. Bölüm yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Masterchef ikinci finalist kim olacak? | Video

Masterchef Türkiye'de final yaklaşıyor, heyecan artıyor. Üçlü finale giden ilk isim Serhat Doğramacı olurken, Özgül, Barbaros ve Özgül finale çıkabilmek için kıyasıya bir mücadele içine girdi. Bu hafta Özgül, Barbaros ve Emir'den biri Masterchef'e veda edecek. İşte Masterchef Türkiye yeni bölüm fragmanı.