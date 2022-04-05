Video Fragman Masumlar Apartmanı 65. bölüm canlı izle! TRT 1 canlı yayın ile Masumlar Apartmanı yeni bölüm canlı izle | VİDEO
Masumlar Apartmanı 65. bölüm canlı izle! TRT 1 canlı yayın ile Masumlar Apartmanı yeni bölüm canlı izle | VİDEO

Masumlar Apartmanı 65. bölüm canlı izle! TRT 1 canlı yayın ile Masumlar Apartmanı yeni bölüm canlı izle | VİDEO

05.04.2022 | 18:50

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Masumlar Apartmanı 65. bölüm canlı izle! TRT 1 canlı yayın ile Masumlar Apartmanı yeni bölüm canlı izle | VİDEO 01:04
Masumlar Apartmanı 65. bölüm canlı izle! TRT 1 canlı yayın ile Masumlar Apartmanı yeni bölüm canlı izle | VİDEO 05.04.2022 | 18:50
Oğlum 9. Bölüm 2. Fragmanı yayınlandı Benim oğlum nasıl öldü? | Video 00:59
Oğlum 9. Bölüm 2. Fragmanı yayınlandı "Benim oğlum nasıl öldü?" | Video 05.04.2022 | 15:50
Oğlum 9. Bölüm Fragmanı yayınlandı Efe yapmadı! | Video 01:00
Oğlum 9. Bölüm Fragmanı yayınlandı "Efe yapmadı!" | Video 05.04.2022 | 15:50
Kuruluş Osman 89. bölüm 2. fragmanı izle! İbrahim Fakih ölüyor mu? 00:50
Kuruluş Osman 89. bölüm 2. fragmanı izle! İbrahim Fakih ölüyor mu? 05.04.2022 | 11:02
Sadakatsiz 55. Bölüm 2. Fragmanı yayınlandı Derin’le boşanmadan olmaz! | Video 00:57
Sadakatsiz 55. Bölüm 2. Fragmanı yayınlandı "Derin'le boşanmadan olmaz!" | Video 05.04.2022 | 09:53
Sadakatsiz 55. Bölüm Fragmanı yayınlandı Hepsi bir oyunmuş! | Video 00:40
Sadakatsiz 55. Bölüm Fragmanı yayınlandı "Hepsi bir oyunmuş!" | Video 04.04.2022 | 13:21
Baba 8. Bölüm Fragmanı yayınlandı Beni böyle görmesinler... | Video 01:01
Baba 8. Bölüm Fragmanı yayınlandı "Beni böyle görmesinler..." | Video 04.04.2022 | 09:19
Camdaki Kız 38. Bölüm Fragmanı yayınlandı Sırılsıklam aşık oldum! | Video 00:48
Camdaki Kız 38. Bölüm Fragmanı yayınlandı "Sırılsıklam aşık oldum!" | Video 04.04.2022 | 09:30
Adı Sevgi 5. Bölüm Fragmanı yayınlandı Baykaralar yeniden bir olacak! | Video 00:49
Adı Sevgi 5. Bölüm Fragmanı yayınlandı "Baykaralar yeniden bir olacak!" | Video 04.04.2022 | 09:30
Üç Kuruş 21. Bölüm 2. Fragmanı yayınlandı Niyetim belli, Leyla’yı istiyorum… | Video 01:00
Üç Kuruş 21. Bölüm 2. Fragmanı yayınlandı "Niyetim belli, Leyla’yı istiyorum…" | Video 04.04.2022 | 09:19
Masumlar Apartmanı 65. Bölüm Fragmanı yayınlandı Ceylan ölecek mi? | Video 01:04
Masumlar Apartmanı 65. Bölüm Fragmanı yayınlandı "Ceylan ölecek mi?" | Video 04.04.2022 | 09:17
Yargı 27. Bölüm 2. Fragmanı yayında | Video 01:03
Yargı 27. Bölüm 2. Fragmanı yayında | Video 03.04.2022 | 16:19
Gönül Dağı 59. Bölüm Fragmanı YAYINDA | Video 01:02
Gönül Dağı 59. Bölüm Fragmanı YAYINDA | Video 03.04.2022 | 12:55
Kardeşlerim 47. Bölüm Fragmanı yayında! Beni seviyor musun, baba? | Video 00:50
Kardeşlerim 47. Bölüm Fragmanı yayında! "Beni seviyor musun, baba?" | Video 03.04.2022 | 12:51
Hakim 4 Nisan Pazartesi atv ’de başlıyor! HAKİM 1. BÖLÜM TANITIMI | Video 01:08
Hakim 4 Nisan Pazartesi atv 'de başlıyor! HAKİM 1. BÖLÜM TANITIMI | Video 03.04.2022 | 09:41
Yargı 27. Bölüm 2. Fragmanı yayınlandı Nasıl oldu bu amirim? | Video 01:03
Yargı 27. Bölüm 2. Fragmanı yayınlandı "Nasıl oldu bu amirim?" | Video 02.04.2022 | 11:04
Üç Kuruş 21. Bölüm Fragmanı yayınlandı Eğer bir insana bir şey öğretmek istiyorsan, canını yakacaksın! | Video 01:07
Üç Kuruş 21. Bölüm Fragmanı yayınlandı "Eğer bir insana bir şey öğretmek istiyorsan, canını yakacaksın!" | Video 02.04.2022 | 11:03
Kaderimin Oyunu 16. Bölüm Fragmanı yayınlandı Mahir’le evli olmadığınızı biliyorum Asiye! | Video 00:38
Kaderimin Oyunu 16. Bölüm Fragmanı yayınlandı "Mahir'le evli olmadığınızı biliyorum Asiye!" | Video 02.04.2022 | 11:04
Aziz 20. Bölüm 2. Fragmanı yayınlandı Boşanacağım Adem’den! | Video 01:01
Aziz 20. Bölüm 2. Fragmanı yayınlandı "Boşanacağım Adem'den!" | Video 01.04.2022 | 09:22
Üç Kız Kardeş 7. Bölüm 2. Fragmanı yayınlandı Ben Türkan’dan hoşlanmaya başladım... | Video 01:09
Üç Kız Kardeş 7. Bölüm 2. Fragmanı yayınlandı "Ben Türkan'dan hoşlanmaya başladım..." | Video 01.04.2022 | 09:21

TRT 1 ekranlarında yayınlanan Masumlar Apartmanı Dizisi 65. yeni bölümle ekranlardaki yerini alıyor. Dizinin yeni bölümünde Gülben’i hastaneye götüren Esat, doktorun söylediklerinin ardından karısını bir süre apartmandan uzaklaştırmak istiyor. Öte yandan dizinin takipçileri yeni bölümü TRT 1 canlı yayın ile Masumlar Apartmanı yeni bölüm canlı izle videosuna erişmek isteyerek “Masumlar Apartmanı 65. bölüm canlı izle” şeklindeki araştırmalarını sürdürüyor. TRT 1 ile Masumlar Apartmanı 65. bölüm canlı izle videosu ve özet detaylar.

VİDEO DEVAM EDİYOR

MASUMLAR APARTMANI 65. BÖLÜM TRT 1 CANLI YAYIN İZLE

Aşağıda yer alan linkle TRT 1 canlı yayınına erişebilir ve son bölümü izleyebilirsiniz.

https://www.trtizle.com/canli/tv/trt-1

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA