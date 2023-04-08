Yalı Çapkını 28. Bölüm fragmanı izle: ‘Gel gidelim buradan’ | VİDEO

Yalı Çapkını fragman izle araştırmaları gündemdeki yerini almıştı. Seyran ve Ferit arasında kopma noktasına gelen evlilikleri Ferit’in hamlesiyle değişecek mi merak konusu. Her hafta Cuma günleri ekranlara gelen yapımda haftaya yayınlanacak bölümden ilk kareler paylaşıldı. Son bölüm ardından Yalı Çapkını yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı sorusu yanıt aramaya başlamıştı. İşte, Star TV ile Yalı Çapkını 28. Bölüm fragmanı izle!