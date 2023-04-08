Video Fragman Yalı Çapkını 28. Bölüm fragmanı izle: ‘Gel gidelim buradan’ | VİDEO
Yalı Çapkını 28. Bölüm fragmanı izle: ‘Gel gidelim buradan’ | VİDEO

Yalı Çapkını 28. Bölüm fragmanı izle: ‘Gel gidelim buradan’ | VİDEO

08.04.2023 | 00:24

Yalı Çapkını fragman izle araştırmaları gündemdeki yerini almıştı. Seyran ve Ferit arasında kopma noktasına gelen evlilikleri Ferit’in hamlesiyle değişecek mi merak konusu. Her hafta Cuma günleri ekranlara gelen yapımda haftaya yayınlanacak bölümden ilk kareler paylaşıldı. Son bölüm ardından Yalı Çapkını yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı sorusu yanıt aramaya başlamıştı. İşte, Star TV ile Yalı Çapkını 28. Bölüm fragmanı izle!

VİDEO DEVAM EDİYOR

Yalı Çapkını yeni bölüm fragmanı izle linki yayında! Ferit, Kazım'dan yediği tokata rağmen ayağa kalkıp Seyran'a elini uzatıyor. Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in başrollerinde yer aldığı Yalı Çapkını 28. Bölüm fragmanı izle ekranı paylaşıldı. Gelecek hafta olacaklar heyecan yaratıyor. İşte, Star TV Yalı Çapkını fragman izle ekranı…

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