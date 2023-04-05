Yürek Çıkmazı 19. Bölüm fragmanı izle ekranı yayında! "Gözün aydın dünür, dede oluyoruz" | VİDEO 05.04.2023 | 01:15 Yürek Çıkmazı fragman araştırmaları başladı. Gelecek bölümde Halil ve Zeynep birlikte etrafta olan gelişmelere karşı durmaya çalışıyor. Her hafta Salı günleri ekranlara gelen yapım son bölümü ile takip edildi. Ekranlara gelen son bölüm ardından Yürek Çıkmazı yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, ne zaman yayınlanacak soruları yanıt arıyordu. TRT 1 ile gelecek haftadan ilk kareler paylaşıldı. İşte, Yürek Çıkmazı 19. Bölüm fragmanı izle! VİDEO DEVAM EDİYOR

Yürek Çıkmazı yeni bölüm fragmanı yayında! Halil ve Zeynep yeni haberler ile yüzleşmek zorunda kalıyor. Öte yandan Yılmaz yine ortalığı karıştırmak istiyor. Yürek Çıkmazı 19. Bölüm fragmanı izle linki paylaşıldı. Gelecek hafta olacaklar gündemdeki yerini aldı. İşte, TRT 1 ile Yürek Çıkmazı fragman izle…