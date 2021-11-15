15 Kasım koronavirüs verileri açıklandı! İşte Kovid-19 hasta, vaka ve vefat sayılarında son durum | Video
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Son dakika haberi: Sağlık Bakanlığı 15 Kasım'a ilişkin koronavirüs tablosunu paylaştı. Türkiye'de son 24 saatte 350 bin 933 Kovid-19 testi yapıldı, 23 bin 852 kişinin testi pozitif çıktı, 215 kişi yaşamını yitirdi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca koronavirüs verilerine ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı değerlendirmede, "Covid-19 Tablosu mesajında ilk kez bir ilin aşı oranını ülke gündemine taşımak istiyoruz. Şu anda ikinci doz aşı oranı en düşük ilimiz %55,2 ile Şanlıurfa’dır. Türkiye ortalamasında ise %80’i geçtik. Şanlıurfa halkını salgınla mücadelede daha hızlı adımlar atmaya davet ediyoruz." dedi. İşte Türkiye'deki güncel koronavirüs vaka ve vafat sayıları...