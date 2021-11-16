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OTOMATİK OYNAT
00:20
CHP'li Gökmen Öğüt'ten Ayşenur Arslan'ı şaşırtan NATO çıkışı | Video 16.11.2021 | 15:19
36:14
Başkan Erdoğan: 2023 seçimlerin kilidi gençlerimiz olacak 16.11.2021 | 15:15
00:25
15 Temmuz firarisi hakim yakalandı | Video 16.11.2021 | 14:52
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Son dakika... Başkan Erdoğan'dan Başak Cengiz'in ailesine taziye ziyareti 16.11.2021 | 13:32
02:58
02:22
Son Dakika: PKK'ya Eren Kış-4 operasyonu 16.11.2021 | 10:07
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Sümeyye Erdoğan'dan Başak Cengiz'in ailesine taziye ziyareti 15.11.2021 | 15:36
03:14
Engin Ardıç | Doktor Kemal Bey 15.11.2021 | 13:03
02:38
Mehmet Barlas | Erdoğan ve Bahçeli birlikteliği 15.11.2021 | 12:57
02:47
AK Parti'de gündem asgari ücret zammı | A takımı toplanıyor 15.11.2021 | 11:06
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Fas’ta 28 araç birbirine girdi: 1 ölü, 35 yaralı | Video 15.11.2021 | 01:21
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ABD'den terör örgütü YPG'ye üst düzey ziyaret | Video 15.11.2021 | 00:17
15 Temmuz 2016 darbe girişiminden bu yana firar olan Danıştay Tetkik hakimi Remzi Şahin, saklandığı adreste yakalandı.