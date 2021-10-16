16 Ekim koronavirüs verileri açıklandı! İşte Kovid-19 hasta, vaka ve vefat sayılarında son durum... | Video
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Son dakika haberleri: Sağlık Bakanlığı, 16 Ekim'e ilişkin koronavirüs tablosunu resmi internet sitesi üzerinden paylaştı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs verilerine ilişkin yaptığı paylaşımda, üniversite öğrencilerine uyarıda bulunarak, "Yeni vakalar içinde gençlerin oranı artış gösteriyor. Umulanın aksine, üniversite öğrencilerimiz arasında aşılanma oranı düşük. Sağlıklı bir eğitim ortamı için gençlerimiz aşılarını aksatmadan yaptırmalı. " dedi. İşte Kovid-19 hasta, vaka ve vefat sayılarında son durum...