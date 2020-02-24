24 Şubat 2020 Pazartesi gram altın, çeyrek altın, tam altın fiyatları... Altın fiyatları ne kadar yükselecek? | Video
24 Şubat 2020 Pazartesi gram altın, çeyrek altın, tam altın, Cumhuriyet altını, Ons altın fiyatları ne kadar oldu? 24 Şubat 2020 Pazartesi gram altın, çeyrek altın, tam altın fiyatları kaç TL oldu? Altın fiyatları yükselmeye devam edecek mi?
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