39 yıllık kitapta Koronavirüs benzeri salgın! Sosyal medyada komplo teorileri yükseliyor! | Video
39 yıl önce yazılmış bir kitapta, merkezi Wuhan olan ve Koronavirüs benzeri başka isimli bir virüs salgınını konu alan kitap, akıllara komplo teorilerini getiriyor...
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