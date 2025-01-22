43 ilde PKK/KCK’ya yönelik “Gürz-39” ve “Gürz-40” operasyonlarında 240 şüpheli yakalandı | Video
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 43 ilde PKK/KCK’ya yönelik düzenlenen ve son iki haftadır devam eden “Gürz-39” ve Gürz-40” operasyonları ile 240 terör örgütü mensubu şüphelisinin yakalandığını açıkladı.
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