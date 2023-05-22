7’li koalisyonda kriz büyüyor: Babacan’dan CHP’lileri çıldırtacak açıklamalar | Video

14 Mayıs'ta büyük bir hezimet yaşayan 7'li koalisyonda dağılma emareleri gelmeye başladı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan 5 puan fark yiyen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu tedirginlikle süreci izlerken, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu 16 Mayıs'ta nispet yaparcasına vekilleriyle fotoğraf paylaştı.CHP'yi görülmemiş şekilde oyuna getiren küçük ortakları Kemal Kılıçdaroğlu'ndan 10'ar 10'ar milletvekilliği kopardıktan sonra kendi gündemlerine döndü. Son olarak DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın katıldığı yayında kullandığı ifadeler adeta CHP'lileri çileden çıkartacak cinstendi. Babacan; "Biz olmasaydık CHP bu kadar oy alıp bu kadar çok milletvekili çıkaramazdı." ifadelerine yer verdi.