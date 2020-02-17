Video Haber Adana'da polislerden trafik kazasında kardeşini kaybeden Hatice'ye gözleri yaşartan ziyaret | Video

Adana'da polislerden trafik kazasında kardeşini kaybeden Hatice'ye gözleri yaşartan ziyaret | Video

Adana'da polislerden trafik kazasında kardeşini kaybeden Hatice'ye gözleri yaşartan ziyaret | Video
17.02.2020 | 09:52

Adana'da kardeşi trafik kazasında hayatını kaybedince "annesizlik böyle bir şey annem olsa böyle olmazdı" diyerek ağlayıp hafızalara kazınan ve polis olmak isteyen 13 yaşındaki Hatice Bartan, polislerin ziyaretinde duygulanıp gözyaşlarına boğuldu.

Fatma ve Bekir Bartan çifti bundan 15 yıl önce evlendi. Bu evlilikten çiftin 1'i kız olmak üzere 4 çocuğu dünyaya geldi. Ancak Fatma Bartan 5 yıl önce 4 çocuğunu terk edip başka biriyle evlendi. Anne evi terk edince 13 yaşındaki Hatice Bartan kardeşlerine hem annelik hem ablalık yapmaya başladı. 19 Kasım 2019 tarihinde ise Güzelevler Mahallesi, 1975 Sokak'ta Hatice Bartan (13) kardeşlerine kahvaltı hazırlarken 6 yaşındaki 1. sınıfa giden kardeşi Erol Bartan dışarı çıkıp yolda oynamaya başladı.


Küçük çocuk yoldan geçen Uğur Ş. yönetimindeki 07 DN 350 plakalı kamyonetin altında kaldı. Sesler üzerine sokağa çıkan abla Bartan kardeşini kanlar içinde gördü. Kardeşini kucaklayıp gözyaşlarına boğuldu. Bu arada, vatandaşlar sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ambulans ile Erol Bartan hastaneye kaldırıldı. Abla Bartan da kardeşiyle birlikte hastaneye gitti. Küçük Erol hastanede hayatını kaybetti. Abla Bartan ise bir süre sonra kaza yerine tekrar geldi. Hatice Bartan kardeşini kucakladığı için kazağı kan olduğundan komşuları ve akrabaları kazağı çıkarmasını istedi ancak o, "Kardeşim eve gelene kadar o yeniden ayağa kalkana kadar bu kazağı çıkarmayacağım. Kardeşim gelmeden bu kazağı ahdım olsun çıkarmam. Kardeşim gelene kadar üzerimdekileri indirmeyeceğim yemin ettim. Annesizlik böyle bir şey ben herkese söylüyorum annenizin kıymetini bilin ki böyle olmasın. Anneniz olsa böyle olmaz çünkü olsa sahip çıkar. Annem başkasıyla evlendi bizi bırakıp gitti" diye ağıtlar yakması, herkesin yüreğini dağlamıştı.


Abla Bartan'ın bu feryadı tüm Türkiye'yi ağlatmıştı. Kazadan sonra abla Bartan'ın 4. sınıf öğrencisi olduğu ancak kazada hayatını kaybeden kardeşi 1. sınıfa başladığı ve onun okuyabilmesi için okulu bıraktığı ortaya çıkmıştı. Bartan kardeşi öldükten sonra tekrar okula başlayıp polis olmaya yemin etti. Bu durumu öğrenen Adana Emniyet Müdürü Zafer Aktaş'ta Bartan'ı makamında ağırlayıp ona çocuk polis kimliği verdi. Bartan'ın polis olacağını öğrenin diğer polislerde Bartan'ı evinde ziyaret etti. Ziyaret sırasında da polis olacağını tekrarlayan Bartan'a kadın polis "Bende bu mahallenin çocuğuyum ben de bu okulda okudum. Bak ben çalışıp polis oldum sen de çalışırsan polis olursun. Ben buna inanıyorum sen de polis olacaksın" dedi. Bunun üzerine duygulanan Bartan, "Şuan polislerle beraber olduğum için çok sevinçliyim. Her zaman polis kıyafetim olsun istemiştim, polis abilere ve ablalara çok teşekkür ederim. Şuan hayalime kavuştum inşallah büyüyünce gerçek hayalime de kavuşacağım. Benim hedefim büyüyüp polis olmak ve benim yaşımdaki kızlara yardım ederek onların acısına ortak olmak istiyorum. Polis ablanın, benim okulumdan mezun olması hoşuma gitti. Çünkü aynı okulda okumuşuz onu görünce heyecanlandım. Benim hedefim polis olmak ve hiçbir zaman mesleğimi bırakmayacağım. Gerekirse ölümü göz önüne alacağım yine de bu mesleği seçeceğim. Benim mesleğim polislik çünkü onları çok seviyorum. Küçükken hedefim öğretmen olmaktı, okula bir gün polisler geldi çocukları kucağına alıp sevdiler o andan itibaren polis olmak istiyorum" diyerek gözyaşlarına boğuldu.


Polisler Hatice Bartan'a polis üniforması hediye etti.

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