Afet bölgesinde Kılıçdaroğlu’a sert tepki: Burası siyaset yeri değil, acımız var | Video
6'lı koalisyonun Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu Şanlıurfa’da sel bölgesini ziyaret etti. Bölgede afetzedelerin sert tepkisiyle karşılaşan Kılıçdaroğlu, açıklamalarda bulunduğu esnada, “Burası siyaset yeri değil, acımız var. HDP nerede!” ifadeleriyle protesto edildi.
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