AK Parti 2023 yeni seçim şarkısı belli oldu: "Korkma, yıkılma sakın..." | Video
AK Parti 2023 yeni seçim şarkısı belli oldu. İşte Yücel Arzen'in seslendirdiği yeni seçim müziği...
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