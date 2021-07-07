AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Merkez Karar ve Yönetim Kurulu sonrası önemli açıklamalar

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) sonrası gündemdeki konularla ilgili açıklamalarda bulundu. Çelik, ABD'nin İnsan Ticareti raporunda Türkiye'ye yönelik asılsız iddiaları hakkında "ABD'nin İnsan Ticareti raporunda Türkiye'nin suçlanması asla kabul edeceğimiz bir durum değildir. Türkiye Cumhuriyeti sicili en temiz ülkedir" dedi. Başkan Erdoğan'ın Diyarbakır ziyaretinin anlamına dikkat çeken Çelik, KKTC, koronavirüs, müsilaj ve kadına yönelik şiddet gibi konularda da önemli değerlendirmelerde bulundu. Çelik, Yunan Bakan Dendias'ın Türkiye'nin DEAŞ'la mücadelesi ile ilgili skandal sözlerine "Türkiye DEAŞ'la sahada mücadele eden tek ülkedir. Bilerek yalan söylüyor" cevabını verdi.