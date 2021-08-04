Alevler termik santrale ulaşmadan durduruldu!
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SON DAKİKA: Uşak’ta orman yangını! Yangın bölgesinden ilk görüntüler... 03.08.2021 | 13:08
Türkiye, orman yangınlarıyla mücadelede 8. güne girdi. Ekiplerin yangınları söndürmek için havadan ve karadan yoğun çabaları sürüyor. Antalya'nın Manavgat ilçesindeki orman yangınına müdahale sürüyor. Orman yangını, Beydiğin, Çardak mahalleleri ile Kızıldağ çevresinde etkili oluyor. Öte yandan; Aydın Karacasu'daki Afrodisias Antik Kenti'nin de olası yangına karşı çevresinde çalışma yapılarak koruma altına alındığı öğrenildi. Milas yangınındaki alevlerin Kemerköy termik santraline ulaşmaması için üst düzey önlem alınırken, gelen yeni bilgilere göre bölgedeki yangının kontrol altına alındığı belirtildi.