Ali Babacan'ın "Muhalefete çalıştım" itirafına Kılıçdaroğlu ve Akşener neden suskun?

Ali Babacan'ın AK Parti üyesiyken Millet İttifakı ortakları CHP/İyi Parti/HDP için çalıştığını açıklamasının ardından 'Siyasi İhanet' tartışmaları devam ediyor! AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu ve MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay Ali Babacan'ın "Muhalefete çalıştım" itirafını canlı yayında değerlendirdiler...