Ankara'da bıçak, tabanca ve çekiçli 'yol verme' kavgası: 3 yaralı | Video
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Ankara'da, taksi sürücüsü ile iş yerinden çıkan esnaf arasında yol verme anlaşmazlığı nedeniyle çıkan tartışma, bıçaklı kavgaya dönüştü. 3 kişinin bıçakla yaralandığı kavga anı güvenlik kamerasına yansırken, kavgada çekiç ve tabancanın da yer alığı görüldü.