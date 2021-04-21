Ankara'da bıçak, tabanca ve çekiçli 'yol verme' kavgası: 3 yaralı | Video

Ankara'da, taksi sürücüsü ile iş yerinden çıkan esnaf arasında yol verme anlaşmazlığı nedeniyle çıkan tartışma, bıçaklı kavgaya dönüştü. 3 kişinin bıçakla yaralandığı kavga anı güvenlik kamerasına yansırken, kavgada çekiç ve tabancanın da yer alığı görüldü.