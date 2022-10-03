Video Haber Ankara’da ‘istek parça’ cinayeti! AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Büyük üzüntü ve acı duyduk, ailesine başsağlığı diliyorum | Video
Ankara’da ‘istek parça’ cinayeti! AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Büyük üzüntü ve acı duyduk, ailesine başsağlığı diliyorum | Video

Ankara’da ‘istek parça’ cinayeti! AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Büyük üzüntü ve acı duyduk, ailesine başsağlığı diliyorum | Video

03.10.2022 | 18:54

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Son Dakika Haberi: AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu toplantısı sona erdi. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, kritik toplantı sonrası yaptığı açıklamada Yunanistan'ın ABD silahları ile adalara yaptığı sevkiyata tepki göstererek "Hesapsız silah desteğinin NATO ve bölge barışı için hiç de iyi sonuçlar doğurmayacağı açıktır." dedi.

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