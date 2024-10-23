Video Haber ANKARA'daki TUSAŞ tesislerine terör saldırısı anı kamerada! Şehit ve yaralılar var
ANKARA'daki TUSAŞ tesislerine terör saldırısı anı kamerada! Şehit ve yaralılar var

ANKARA'daki TUSAŞ tesislerine terör saldırısı anı kamerada! Şehit ve yaralılar var

23.10.2024 | 16:14

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SON DAKİKA | Ankara TUSAŞ'a bombalı saldırı anı görüntüleri ortaya çıktı

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