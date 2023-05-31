Atık odun parçalarını sanat eserine dönüştürdü | Video

Sakarya’nın Pamukova ilçesinde yaşayan heykeltıraş Mesut Şen, topladığı odun parçalarını işleyerek birer sanat eserine dönüştürüyor. Ormanları gezerek çürümeye terkedilmiş on binlerce odun parçasını toplayarak şekil veren Şen, driftwood olarak da bilinen sanatla özgün eserler ortaya çıkarıyor.