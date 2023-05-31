Video Haber Atık odun parçalarını sanat eserine dönüştürdü | Video
Atık odun parçalarını sanat eserine dönüştürdü | Video

Atık odun parçalarını sanat eserine dönüştürdü | Video

31.05.2023 | 20:48

Sakarya’nın Pamukova ilçesinde yaşayan heykeltıraş Mesut Şen, topladığı odun parçalarını işleyerek birer sanat eserine dönüştürüyor. Ormanları gezerek çürümeye terkedilmiş on binlerce odun parçasını toplayarak şekil veren Şen, driftwood olarak da bilinen sanatla özgün eserler ortaya çıkarıyor.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Atık odun parçalarını sanat eserine dönüştürdü | Video 00:29
Atık odun parçalarını sanat eserine dönüştürdü | Video 31.05.2023 | 20:48
SON DAKİKA: Başkan Erdoğan ile Devlet Bahçeli arasında kritik görüşme! | Video 00:57
SON DAKİKA: Başkan Erdoğan ile Devlet Bahçeli arasında kritik görüşme! | Video 31.05.2023 | 18:53
Kütahya’da şiddetli yağış hayatı felç etti | Video 01:51
Kütahya’da şiddetli yağış hayatı felç etti | Video 31.05.2023 | 18:44
Muğla’da Kökünü Kurutma Operasyonu: 111 şüpheli gözaltına alındı | Video 01:47
Muğla’da Kökünü Kurutma Operasyonu: 111 şüpheli gözaltına alındı | Video 31.05.2023 | 17:58
Atık odun parçalarını sanat eserine dönüştürdü | Video 00:15
Atık odun parçalarını sanat eserine dönüştürdü | Video 31.05.2023 | 17:52
Başkan Erdoğan’dan ’sistem’ tartışmalarına yanıt: Milletimiz son noktayı koymuştur | Video 16:37
Başkan Erdoğan'dan 'sistem' tartışmalarına yanıt: "Milletimiz son noktayı koymuştur" | Video 31.05.2023 | 15:09
Kabine’de kimler olacak? AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı A Haber’de | Video 32:12
Kabine'de kimler olacak? AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı A Haber'de | Video 31.05.2023 | 13:48
BAYKAR ile MEB arasında Mesleki Eğitim İş Birliği Protokolü imzalandı | Video 08:38
BAYKAR ile MEB arasında Mesleki Eğitim İş Birliği Protokolü imzalandı | Video 31.05.2023 | 13:22
Türkiye büyümede hız kesmiyor! 2023’ün ilk çeyreğinde Türkiye %4 büyüdü | Video 06:48
Türkiye büyümede hız kesmiyor! 2023'ün ilk çeyreğinde Türkiye %4 büyüdü | Video 31.05.2023 | 10:37
CHP’de koltuk savaşları başladı | Video 02:50
CHP'de koltuk savaşları başladı | Video 31.05.2023 | 10:16
Yeni Kabine ne zaman açıklanacak? Yeni Kabinede kimler olacak? | Video 02:02
Yeni Kabine ne zaman açıklanacak? Yeni Kabinede kimler olacak? | Video 31.05.2023 | 09:15
CHP yandaşı medya ’Bakan Nebati uçakta yolcularla tartıştı’ diyerek çarpıtmıştı! CHP’li ismin provokasyonu çıktı 00:55
CHP yandaşı medya 'Bakan Nebati uçakta yolcularla tartıştı' diyerek çarpıtmıştı! CHP'li ismin provokasyonu çıktı 31.05.2023 | 00:05
Bakan Kasapoğlu: Galatasaray camiasını tüm ekibi, taraftarını gönülden tebrik ediyorum | Video 00:58
Bakan Kasapoğlu: "Galatasaray camiasını tüm ekibi, taraftarını gönülden tebrik ediyorum" | Video 31.05.2023 | 00:43
Galatasaraylı futbolcular, şampiyonluğu basın toplantısında Okan Buruk’la kutladı | Video 04:28
Galatasaraylı futbolcular, şampiyonluğu basın toplantısında Okan Buruk'la kutladı | Video 31.05.2023 | 00:32
Galatasaray’ın şampiyonluğu Adana’da coşkuyla kutlanıyor | Video 00:50
Galatasaray’ın şampiyonluğu Adana’da coşkuyla kutlanıyor | Video 31.05.2023 | 00:21
Fenerbahçeli taraftarlar oturma eylemi yaptı | Video 02:30
Fenerbahçeli taraftarlar oturma eylemi yaptı | Video 31.05.2023 | 00:13
İzmir’de Galatasaray’ın şampiyonluğu coşkuyla kutlandı | Video 02:31
İzmir’de Galatasaray’ın şampiyonluğu coşkuyla kutlandı | Video 30.05.2023 | 23:50
Marmaris’te Galatasaraylılar sokağa taştı | Video 01:43
Marmaris’te Galatasaraylılar sokağa taştı | Video 30.05.2023 | 23:39
İstanbul’da Galatasaray’ın şampiyonluğu coşkuyla kutlandı | Video 03:47
İstanbul’da Galatasaray'ın şampiyonluğu coşkuyla kutlandı | Video 30.05.2023 | 23:22
Ünlü modifiyeci Ünal Turan, 14 milyon liralık aracıyla kaza yaptı! Kaza anı kameralara böyle yansıdı! | Video 00:41
Ünlü modifiyeci Ünal Turan, 14 milyon liralık aracıyla kaza yaptı! Kaza anı kameralara böyle yansıdı! | Video 30.05.2023 | 21:06

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA