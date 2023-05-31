Atık odun parçalarını sanat eserine dönüştürdü | Video
Sakarya’nın Pamukova ilçesinde yaşayan heykeltıraş Mesut Şen, topladığı odun parçalarını işleyerek birer sanat eserine dönüştürüyor. Ormanları gezerek çürümeye terkedilmiş on binlerce odun parçasını toplayarak şekil veren Şen, driftwood olarak da bilinen sanatla özgün eserler ortaya çıkarıyor.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:29
Atık odun parçalarını sanat eserine dönüştürdü | Video 31.05.2023 | 20:48
00:57
01:51
Kütahya’da şiddetli yağış hayatı felç etti | Video 31.05.2023 | 18:44
01:47
Muğla’da Kökünü Kurutma Operasyonu: 111 şüpheli gözaltına alındı | Video 31.05.2023 | 17:58
00:15
Atık odun parçalarını sanat eserine dönüştürdü | Video 31.05.2023 | 17:52
16:37
32:12
08:38
06:48
02:50
CHP'de koltuk savaşları başladı | Video 31.05.2023 | 10:16
02:02
Yeni Kabine ne zaman açıklanacak? Yeni Kabinede kimler olacak? | Video 31.05.2023 | 09:15
00:55
00:58
04:28
00:50
Galatasaray’ın şampiyonluğu Adana’da coşkuyla kutlanıyor | Video 31.05.2023 | 00:21
02:30
Fenerbahçeli taraftarlar oturma eylemi yaptı | Video 31.05.2023 | 00:13
02:31
İzmir’de Galatasaray’ın şampiyonluğu coşkuyla kutlandı | Video 30.05.2023 | 23:50
01:43
Marmaris’te Galatasaraylılar sokağa taştı | Video 30.05.2023 | 23:39
03:47
İstanbul’da Galatasaray'ın şampiyonluğu coşkuyla kutlandı | Video 30.05.2023 | 23:22