Bahçeli'den Ali Babacan'a çok sert sözler: ''Partisini satan fırsatını bulunca milletini de satar!''

SON DAKİKA HABERİ: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM Grup Toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Bahçeli, Cumhur İttifakı'nı hedef alan Ali Babacan'a çok sert sözlerle yüklendi, "Unutulmamalıdır ki, bir kere satan yine satar. Partisini satan fırsatını bulduğunda milletini de satar." dedi. Bahçeli, Kılıçdaroğlu'nun erken seçim çağrısına yanıt verdi, "Erken seçim, hemen seçim, derhal seçim yoktur. Sevsen de sevmesen de buna alışman ve riayet etmen tavsiyemdir." ifadelerini kullandı. Bahçeli, firmalara da enflasyon ile mücadelede milli birliği pekiştirmek için yüzde 2 ile yüzde 5 indirim yapması çağrısı yaptı.