Bakan Albayrak'tan 'Birlikte başaracağız' mesajı! Sosyal medyadan paylaştı | Video
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Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Esnaf Destek Paketi'nden yararlanan Selçuk Demir'in tekstil ürünleri ürettiği iş yerinde çekilen videoyu paylaşarak, "Selçuk Bey kardeşimizin de dediği gibi daha çok çalışacak, daha çok başaracağız ve güzel günlere en kısa sürede ulaşacağız." dedi.