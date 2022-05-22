Video Haber Bakan Bozdağ'dan Kılıçdaroğlu'na Kaftancıoğlu tepkisi: "O sözleri mitingde söyleseydi!" | Video
Bakan Bozdağ'dan Kılıçdaroğlu'na Kaftancıoğlu tepkisi:

Bakan Bozdağ'dan Kılıçdaroğlu'na Kaftancıoğlu tepkisi: "O sözleri mitingde söyleseydi!" | Video

22.05.2022 | 15:29

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Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun, "Mahkemenin Kaftancıoğlu kararını tanımıyorum" sözlerine tepki göstererek, "Sayın Cumhurbaşkanı ve annesine küfrü ifade özgürlüğü olarak görüyorsa, mitingde çıkıp tekrar etseydi" dedi.

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