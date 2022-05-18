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Bakan Çavuşoğlu New York'ta ''Hanım Sultanlar'' sergisini gezdi | Video 18.05.2022 | 09:01
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Amasya'da tarihi Kızlar Sarayı'nda yangın | Video 17.05.2022 | 23:01
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Rus ordusu Donetsk’te 5 katlı binayı vurdu: 1 ölü, 1 yaralı | Video 17.05.2022 | 20:02
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1 haftada 17 bin 116 göçmen sınır dışı edildi | Video 17.05.2022 | 20:25
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Niğde’de traktör ve kamyonet yüklü tır, köprüye sıkıştı | Video 17.05.2022 | 18:33
04:15
Kraliçe II. Elizabeth’ten ‘Elizabeth Hattı’na sürpriz ziyaret | Video 17.05.2022 | 18:21
02:10
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan BAE'ye taziye ziyareti | Video 17.05.2022 | 18:19
01:28
PKK finansörlerine operasyon: 10 gözaltı | Video 17.05.2022 | 16:23
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Hamza Dağ'dan CHP'ye Millet Bahçesi tepkisi "Bu, çark siyasetidir" | Video 17.05.2022 | 15:46
19:25
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Mehmet Barlas | NATO bizi gerçekten koruyor mu? 17.05.2022 | 14:42
04:38
Mahmut Övür | CHP'li üç siyasi aktörün gösterdiği 17.05.2022 | 14:40
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Haşmet Babaoğlu | Bekleyin! 17.05.2022 | 14:37
10:16
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Türkevi'nde sergilenen Üsküdar Belediyesi tarafından hazırlanan Osmanlı Saray hayatını ve kadınların sosyal, kültürel ve sanatsal alanlarda üstlendikleri rolleri anlatan ''Hanım Sultanlar'' sergisini gezdi.