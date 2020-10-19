Bakan Dönmez’den 'Kanuni Sondaj Gemisi' paylaşımı | Video
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:45
Bakan Dönmez’den 'Kanuni Sondaj Gemisi' paylaşımı | Video 19.10.2020 | 23:39
09:18
03:56
01:41
Son dakika! 19 Ekim koronavirüs rakamları açıklandı | Video 19.10.2020 | 19:52
01:18
HDP’li vekil Remziye Tosun’dan evlat nöbetindeki ailelere hakaret | Video 19.10.2020 | 19:41
01:45
02:26
Rus savaş gemisi ‘Saratov’ Çanakkale Boğazı’ndan geçti | Video 19.10.2020 | 17:44
03:24
Motosikletli grup, sürücüyü çocuklarının gözü önünde darbetti | video 19.10.2020 | 16:36
00:29
Rusya'da kıyıya vuran balina saatler süren operasyonla kurtarıldı | Video 19.10.2020 | 16:23
40:13
Son dakika! Canlı yayında saldırı! Ermenistan'dan yeni kalleşlik | Video 19.10.2020 | 15:37
01:35
Cumhurbaşkanı Erdoğan, telefonla muhtarlara hitap etti | Video 19.10.2020 | 14:55
01:43
09:03
15:17
Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Eğitimde reform' çağrısı | Video 19.10.2020 | 12:41
01:08
21:56
03:27
04:10
Kerem Alkin "Bizim ‘Türkiyemiz’mi, ‘onlar’ın Türkiye’si mi?" 19.10.2020 | 11:52
02:53
Haşmet Babaoğlu 'Katilin adını saklayan barışlara karnım tok!' 19.10.2020 | 11:49
04:43
Hilal Kaplan 'Markar Esayan’a...' 19.10.2020 | 11:47
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Kanuni sondaj gemisinin, Çanakkale Boğazı'nda Şehitler Abidesi'ni selamlayıp Haydarpaşa Limanı'na ulaştığını açıkladı.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "13 Ekim'de Mersin'den yola çıkan Kanuni sondaj gemimiz, Çanakkale Boğazı'ndan 'Şehitler Abidemizi' selamlayarak çıktı. Bugün Haydarpaşa Limanı'na ulaştı. Gemimiz, boğaz geçiş hazırlıkları ve kule sökümünün ardından demir alacak. Hedefimiz, yeni keşifler, yeni müjdeler" ifadelerini kullandı.