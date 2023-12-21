Bakan Fidan'ın terörle mücadele sözleri HDP'lileri çılgına çevirdi

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, TBMM'de yaptığı konuşmasında terörle mücadelede kararlılık mesajı verdi. Bakan Fidan'ın "PKK terör örgütü ve uzantılarına yönelik mücadelemizi Irak'ta da hız kesmeden sürdürüyoruz" sözleri üzerine HDP sıralarından tepkiler yükseldi.