Bakan Fidan'ın terörle mücadele sözleri HDP'lileri çılgına çevirdi
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, TBMM'de yaptığı konuşmasında terörle mücadelede kararlılık mesajı verdi. Bakan Fidan'ın "PKK terör örgütü ve uzantılarına yönelik mücadelemizi Irak'ta da hız kesmeden sürdürüyoruz" sözleri üzerine HDP sıralarından tepkiler yükseldi.
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