Video Haber Bakan Fidan'ın terörle mücadele sözleri HDP'lileri çılgına çevirdi
Bakan Fidan'ın terörle mücadele sözleri HDP'lileri çılgına çevirdi

Bakan Fidan'ın terörle mücadele sözleri HDP'lileri çılgına çevirdi

21.12.2023 | 18:14

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, TBMM'de yaptığı konuşmasında terörle mücadelede kararlılık mesajı verdi. Bakan Fidan'ın "PKK terör örgütü ve uzantılarına yönelik mücadelemizi Irak'ta da hız kesmeden sürdürüyoruz" sözleri üzerine HDP sıralarından tepkiler yükseldi.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Bakan Fidan’ın terörle mücadele sözleri HDP’lileri çılgına çevirdi 00:15
Bakan Fidan'ın terörle mücadele sözleri HDP'lileri çılgına çevirdi 21.12.2023 | 18:14
HDP- DEM Parti’den TBMM kürsüsünde hadsizlik! Öcalan’a özgürlük istedi 00:14
HDP- DEM Parti'den TBMM kürsüsünde hadsizlik! "Öcalan'a özgürlük" istedi 21.12.2023 | 18:10
DEM Parti Milletvekili’nden skandal açıklama: Öcalan’ın özgürlüğüne kavuşması için herkes... | Video 00:14
DEM Parti Milletvekili'nden skandal açıklama: "Öcalan'ın özgürlüğüne kavuşması için herkes..." | Video 21.12.2023 | 17:04
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar, gençlerle buluştu | Video 01:27
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar, gençlerle buluştu | Video 21.12.2023 | 16:35
MSB: Bu yıl 2 bin 120 terörist etkisiz hale getirildi | Video 11:06
MSB: "Bu yıl 2 bin 120 terörist etkisiz hale getirildi" | Video 21.12.2023 | 12:28
Kalyoncu ailesinin acı günü! Fahri Cengiz Kalyoncu son yolculuğuna uğurlandı | Video 02:19
Kalyoncu ailesinin acı günü! Fahri Cengiz Kalyoncu son yolculuğuna uğurlandı | Video 21.12.2023 | 14:11
Merkez Bankası faizi 42,5’e yükseltti | Video 03:15
Merkez Bankası faizi 42,5'e yükseltti | Video 21.12.2023 | 14:06
FETÖ’nün hücre evlerine operasyon: ByLock kullanıcısı 13 kişi yakalandı | Video 00:36
FETÖ’nün hücre evlerine operasyon: ByLock kullanıcısı 13 kişi yakalandı | Video 21.12.2023 | 10:33
Okan Bayülgen’in konuşması büyük alkış aldı: Yaşasın çocuklar, yaşasın Filistin | Video 00:45
Okan Bayülgen'in konuşması büyük alkış aldı: "Yaşasın çocuklar, yaşasın Filistin" | Video 21.12.2023 | 09:36
CHP’de Özgür Özel ile Ekrem İmamoğlu’nun aday savaşı: İzmir ve İstanbul için birbirlerine girdiler! | Video 04:04
CHP'de Özgür Özel ile Ekrem İmamoğlu’nun aday savaşı: İzmir ve İstanbul için birbirlerine girdiler! | Video 21.12.2023 | 09:06
İsrail, Refah kentindeki yerleşim yerlerine hava saldırısı düzenledi 02:10
İsrail, Refah kentindeki yerleşim yerlerine hava saldırısı düzenledi 20.12.2023 | 22:32
Kassam Tugayları’nın İsrail güçlerine düzenlediği operasyonlara ait yeni görüntüler yayınladı 01:54
Kassam Tugayları'nın İsrail güçlerine düzenlediği operasyonlara ait yeni görüntüler yayınladı 20.12.2023 | 20:57
Marmaris’te 8 yıl hapis cezası bulunan şahıs yakalandı 00:16
Marmaris’te 8 yıl hapis cezası bulunan şahıs yakalandı 20.12.2023 | 18:38
Kültür Sanat Büyük Ödülleri sahiplerini buldu | Video 35:16
Kültür Sanat Büyük Ödülleri sahiplerini buldu | Video 20.12.2023 | 15:40
MSB’den flaş Tuzla açıklaması | Video 02:44
MSB'den flaş Tuzla açıklaması | Video 20.12.2023 | 12:09
İmamoğlu ile Akşener arasındaki abla-kardeş edebiyatı bitti | Video 07:29
İmamoğlu ile Akşener arasındaki abla-kardeş edebiyatı bitti | Video 20.12.2023 | 10:28
Asgari Ücret 2023 ne kadar olacak? Asgari ücret ne zaman belli olacak? | Video 04:39
Asgari Ücret 2023 ne kadar olacak? Asgari ücret ne zaman belli olacak? | Video 20.12.2023 | 10:25
İstanbul’da FETÖ ve DEAŞ operasyonu: 8 gözaltı | Video 00:46
İstanbul'da FETÖ ve DEAŞ operasyonu: 8 gözaltı | Video 20.12.2023 | 09:56
Türkiye’nin artık yeni bir rolü var! ABD basınında çarpıcı MİT analizi: Küresel rehine diplomasisinin gizli eli | Video 01:57
Türkiye'nin artık yeni bir rolü var! ABD basınında çarpıcı MİT analizi: Küresel rehine diplomasisinin gizli eli | Video 20.12.2023 | 09:46
Balıkesir’de 3.6 büyüklüğünde deprem | Video 01:12
Balıkesir'de 3.6 büyüklüğünde deprem | Video 20.12.2023 | 09:03

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA