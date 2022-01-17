Bakan Karaismailoğlu: 'Denizciliği geleceğe taşıyacak stratejileri en iyi şekilde tayin ediyoruz' | Video

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun katılımıyla Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü tarafından restore edilen 162 yıllık tarihi Şile Deniz Fenerinin açılış töreni gerçekleşti. Açılış töreninde konuşan Bakan Karaismailoğlu, "Dünyanın ilk 10 ekonomisi arasında yer alma hedefimiz doğrultusunda denizcilik sektörüne gereken değeri veriyor; denizciliği geleceğe taşıyacak stratejileri en iyi şekilde tayin ediyoruz" dedi.