Video Haber Bakan Koca'dan tarım işçilerine aşı müjdesi | Video

Bakan Koca'dan tarım işçilerine aşı müjdesi | Video

Bakan Koca'dan tarım işçilerine aşı müjdesi | Video
23.05.2021 | 08:21

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Aşı sırası gelen mevsimsel tarım işçisi vatandaşlarımızın aşılarını bulundukları yerde yapıyoruz" dedi.

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Sağlık Bakanı Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, aşı sırası gelen mevsimlik tarım işçilerinin aşılarını bulundukları yerde yaptırabileceklerini belirterek "Aşı sırası gelen mevsimsel tarım işçisi vatandaşlarımızın aşılarını bulundukları yerde yapıyoruz. Bu güce güvenin" ifadelerini kaydetti.

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