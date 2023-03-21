Video Haber Bakan Kurum: “Nurdağı ve İslahiye’de 214 prefabrik evi daha sahiplerine teslim ettik” | Video
Bakan Kurum: “Nurdağı ve İslahiye’de 214 prefabrik evi daha sahiplerine teslim ettik” | Video

Bakan Kurum: “Nurdağı ve İslahiye’de 214 prefabrik evi daha sahiplerine teslim ettik” | Video

21.03.2023 | 11:47

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, resmi sosyal medya hesabından Gaziantep’in Nurdağı ve İslahiye ilçelerinde kurulan geçici yaşam alanlarıyla ilgili bir video paylaştı.

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinasyonundaki Gaziantep'in Nurdağı ve İslahiye ilçelerinde Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), Emlak Konut ve AFAD eliyle yürütülen çalışmalar çerçevesinde tamamlanan ve yapımı devam eden yığma yapılar, konteyner kentler, prefabrik evler ve günlük yaşamda ihtiyaç duyulan sosyal donatıların kurulmasıyla birlikte hayat yeniden normale dönmeye başladı.

Bakan Kurum paylaşımında 214 prefabrik evin daha depremzede vatandaşlara teslim edildiğini ifade ederek, "Kalıcı konutlarımızı inşa edene kadar vatandaşlarımıza en iyi şartları sunmak boynumuzun borcu. Tüm ekiplerimizle gece gündüz çalışıyoruz. Nurdağı ve İslahiye'de 214 prefabrik evi daha sahiplerine teslim ettik." dedi.

Bölgede kurulan geçici yaşam alanlarına taşınan depremzedeler, günlük yaşamda ihtiyaç duydukları birçok eşya ve araç gerece ulaşabiliyor. Geçici yaşam evlerinde yastık, yorgan, yatak, halı, koltuk, mutfak eşyası, kişisel bakım eşyaları gibi ürünler yer alıyor. Geçici yaşam alanlarında vatandaşlar ve çocuklar için sosyal donatı alanları da kuruldu. Alanlarda kadın ve erkek kuaförleri, giyim ve gıda alışverişlerini yapabilecekleri sosyal marketler, halk eğitim kursları, hayvan tedavi ve kurtarma merkezi, engelsiz yaşam ve uygulama merkezi, çocukların eğitimlerinin aksamaması için anaokulu, ilkokul, ortaokulun yanı sıra depremin olumsuz etkilerinin azaltması adına psikososyal destek birimleri yer alıyor.

"GEÇİCİ BARINMA EVLERİNDE HALISINDAN HAVLUSUNA, TENCERESİNDEN TAVASINA HER ŞEY DÜŞÜNÜLMÜŞ"
Bakan Kurum'un paylaştığı videoda, Nurdağı ve İslahiye ilçelerinde yapılan geçici barınma evlerine yerleşen vatandaşlar, gündelik yaşamda ihtiyaç duyulan birçok şeyin düşünüldüğünü belirterek, "Gerçekten çok temiz bir şekilde hazırlanmış. Her şey düşünülerek hazırlanmış. Bu kadarını tahmin etmedik. Allah razı olsun, her şeyi dört dörtlük yapmışlar. Bizi yalnız bırakmadılar. Sıcak bir yuvamız oldu. Kısa bir sürede bu kadar olabilir. Devletimizden Allah razı olsun" ifadeleri kullanıldı.

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