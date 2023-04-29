Video Haber Bakan Nebati'den İzmir İktisat Kongresi ile ilgili paylaşım! | Video
Bakan Nebati'den İzmir İktisat Kongresi ile ilgili paylaşım! | Video

Bakan Nebati'den İzmir İktisat Kongresi ile ilgili paylaşım! | Video

29.04.2023 | 15:09

Birinci İzmir İktisat Kongresi’nin görkemli mirasının izinde, bugün aynı inanç ve aynı heyecanla, Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde gelecek nesillere ilham verecek politikaları hep birlikte belirleyeceğiz.

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