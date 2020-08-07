Video Haber Bakan Selçuk'tan okulların açılmasıyla ilgili flaş açıklama | Video

Bakan Selçuk'tan okulların açılmasıyla ilgili flaş açıklama | Video

Bakan Selçuk'tan okulların açılmasıyla ilgili flaş açıklama | Video
07.08.2020 | 10:41

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Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, “Okullar açılmasın.” demek; maskesiz sokağa çıkmak, mesafesiz yaşamak ve hiçbir tedbiri umursamamak kadar basit. Dışarıya adım atan herkes, 18 milyon öğrencinin sorumluluğunu omzunda hissetmek zorunda... Lütfen, tedbir alalım." dedi.

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