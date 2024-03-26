Bakan Yerlikaya: “Polise fiili mukavemette bulunan 3 şahıs gözaltına alınmıştır” | Video
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Diyarbakır’da tartıştığı trafik polisinin üzerine otomobili sürüp, olaya müdahale etmek isteyen kişiye çarparak kaçan ve kendisini yakalayan polis memuruna 3 yakınıyla birlikte saldıran şahsın tutuklanarak cezaevine gönderildiğini duyurdu.
Araç sürücüsü Y.E.Y'nin yanına gelen arkadaşlarıyla emniyet görevlisine fiili mukavemette bulunduğunu ifade eden Yerlikaya, şunlara yer verdi:
"Olay yerine intikal eden takviye şahin unsurlarıyla şahıslara müdahale edilmiştir. Olaylara karıştıkları tespit edilen sürücü Y.E.Y. ve 3 şahıs gözaltına alınmıştır. Aracın sürücüsü tutuklanarak cezaevine gönderilmiştir. Milletimizin huzur ve güvenliğini sağlayan güvenlik güçlerimize fiili saldırıda bulunan her kim olursa olsun cezasını görür."
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
02:26
01:19
02:14
Suat Pamukçu: "Yeniden Refah Partisi, Milli Görüş çizgisinden çıktı" | Video 26.03.2024 | 10:12
00:49
Tunceli'de “Mahzen-20” operasyonu! Organize suç örgütü çökertildi | Video 26.03.2024 | 08:38
15:04
Murat Kurum: "Sandık milletin mahkemesidir" | Video 26.03.2024 | 06:12
00:58
04:50
Son dakika: Gazze'de ateşkes tasarısı BM'den geçti! 25.03.2024 | 22:44
18:01
Cumhur İttifakı adayı Hamza Dağ'dan AHaber'de peş peşe müjdeler! 25.03.2024 | 22:39
48:58
Cumhur İttifakı adayı Hamza Dağ'dan AHaber'de önemli açıklamalar! 25.03.2024 | 22:33
01:20
07:04
36:56
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’dan A Haber'e önemli açıklamalar 25.03.2024 | 20:11
06:59
Mahmut Övür | Bir mitigden daha fazlası 25.03.2024 | 16:29
03:39
Melih Altınok | Moskova'daki katliam Gazze'deki soykırımı unutturdu 25.03.2024 | 16:26
02:51
Haşmet Babaoğlu | Vitrinde DEAŞ var, inanalım mı? 25.03.2024 | 16:23
01:38
43:28
Başkan Erdoğan: "Türkiye'nin gücünü hazmedemiyorlar" | Video 25.03.2024 | 14:58
02:29
03:20
İZSU'da maaşları ödenmeyen şoförler eylem başlattı | Video 25.03.2024 | 13:37
06:01
5 Milyon TL'lik ödülün sahibi olan Berk Göktaş A Haber'e konuştu | Video 25.03.2024 | 13:28