Video Haber Bakırköy’de zincirleme trafik kazası | Video

Bakırköy’de zincirleme trafik kazası | Video

Bakırköy’de zincirleme trafik kazası | Video
16.07.2020 | 15:40

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Bolu'da bir ata cinsel saldırı! Boş tarlada ata tecavüz ederken görüntülendi! | Video 00:36
Bolu'da bir ata cinsel saldırı! Boş tarlada ata tecavüz ederken görüntülendi! | Video 16.07.2020 | 16:19
Bakırköy’de zincirleme trafik kazası | Video 03:26
Bakırköy’de zincirleme trafik kazası | Video 16.07.2020 | 15:40
Rize'de yaşanan heyelan anı kamerada | Video 01:00
Rize'de yaşanan heyelan anı kamerada | Video 16.07.2020 | 15:40
Tevfik Göksu, İBB'nin araç şovunun faturasını belgelerle açıkladı: 4 bin TL'lik arabayı 8 bin 800 liraya aldınız... | Video 01:33
Tevfik Göksu, İBB'nin araç şovunun faturasını belgelerle açıkladı: 4 bin TL'lik arabayı 8 bin 800 liraya aldınız... | Video 16.07.2020 | 15:34
Nurcan Arslan cinayeti davasının yeniden görülmesine devam edildi | Video 00:42
Nurcan Arslan cinayeti davasının yeniden görülmesine devam edildi | Video 16.07.2020 | 15:00
Son Dakika: Alman Die Welt Gazetesi Muhabiri Deniz Yücel davasında flaş karar | Video 02:31
Son Dakika: Alman Die Welt Gazetesi Muhabiri Deniz Yücel davasında flaş karar | Video 16.07.2020 | 15:01
Son Dakika Haberi: Milli Savunma Bakanı Akar'dan Ermenistan'a sert uyarı | Video 03:33
Son Dakika Haberi: Milli Savunma Bakanı Akar'dan Ermenistan'a sert uyarı | Video 16.07.2020 | 14:55
İkinci el araç satışında piyasayı yükseltme oyunu! Opsiyonlanmıştır kandırmacası... | Video 04:27
İkinci el araç satışında piyasayı yükseltme oyunu! "Opsiyonlanmıştır" kandırmacası... | Video 16.07.2020 | 14:30
Sokak ortasında kadınların saç saça baş başa kavgası kamerada | Video 02:10
Sokak ortasında kadınların saç saça baş başa kavgası kamerada | Video 16.07.2020 | 14:41
Man adası davasında yeni karar! CHP lideri Kılıçdaroğlu 359 bin TL manevi tazminat ödeyecek | Video 02:00
Man adası davasında yeni karar! CHP lideri Kılıçdaroğlu 359 bin TL manevi tazminat ödeyecek | Video 16.07.2020 | 14:23
Ozan Güven davasında yeni gelişme! Deniz Bulutsuz olay gecesi çıplak ayakla evden kaçtı! İşte görüntüler | Video 01:19
Ozan Güven davasında yeni gelişme! Deniz Bulutsuz olay gecesi çıplak ayakla evden kaçtı! İşte görüntüler | Video 16.07.2020 | 14:13
CHP çoklu baro düzenlemesini AYM'ye götürdü | Video 02:06
CHP çoklu baro düzenlemesini AYM'ye götürdü | Video 16.07.2020 | 14:07
Son dakika: Man adası davasında yeni karar! Kılıçdaroğlu 359 bin TL manevi tazminata mahkum edildi | Video 00:41
Son dakika: Man adası davasında yeni karar! Kılıçdaroğlu 359 bin TL manevi tazminata mahkum edildi | Video 16.07.2020 | 14:04
Son dakika: Güvenlik güçlerine teslim olan terörist Mersin'deki ailesine teslim edildi | Video 00:55
Son dakika: Güvenlik güçlerine teslim olan terörist Mersin'deki ailesine teslim edildi | Video 16.07.2020 | 13:45
Muhalefet Ayasofya Camii kararını neden eleştiriyor? | Video 09:10
Muhalefet Ayasofya Camii kararını neden eleştiriyor? | Video 16.07.2020 | 13:37
HDP Milletvekili Mensur Işık, öğretmen eşi Ebru Işık'ı yumrukladı! Hastaneye gitmesine de izin vermedi... | Video 02:52
HDP Milletvekili Mensur Işık, öğretmen eşi Ebru Işık'ı yumrukladı! Hastaneye gitmesine de izin vermedi... | Video 16.07.2020 | 12:38
Ermenistan'ın arkasında hangi güçler var? Azerbaycan'a neden saldırıyorlar? | Video 13:11
Ermenistan'ın arkasında hangi güçler var? Azerbaycan'a neden saldırıyorlar? | Video 16.07.2020 | 12:27
Küçükçekmece'de bir sürücü çarptığı motosikletlinin üzerinden geçip kaçtı | Video 02:18
Küçükçekmece'de bir sürücü çarptığı motosikletlinin üzerinden geçip kaçtı | Video 16.07.2020 | 12:10
Kadıköy'de bıçaklı sopalı kavga güvenlik kamerasında | Video 02:16
Kadıköy'de bıçaklı sopalı kavga güvenlik kamerasında | Video 16.07.2020 | 12:01
İBB'nin durdurduğu projelere Tevfik Göksu'dan tepki! İş yapmamanın adı tasarruf oldu | Video 02:08
İBB'nin durdurduğu projelere Tevfik Göksu'dan tepki! "İş yapmamanın adı tasarruf oldu" | Video 16.07.2020 | 11:58

Bakırköy’de 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kaza sonucu araçta sıkışan bir sürücüyü itfaiye ekipleri kurtardı. Edinilen bilgiye göre, Bakırköy Adnan Kahveci Bulvarında seyir halinde ilerleyen bir otomobil yavaşlayınca, arkadan gelen 4 aracın da çarpışmasıyla zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kamyonetin ve cipin arasında kalan sürücü Ekrem Ekici araçta sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri sıkışan sürücüyü araçtan kurtardı. Ambulansla hastaneye kaldırılan yaralının durumunun iyi olduğu öğrenildi. Bölgede trafik yoğunluğu yaşanırken, araçların yoldan çekilmesiyle trafik normale döndü. "Umarım durumu iyidir" Kazayı gören Ferhat Delice, “Araçların zincirleme şekilde birbirine çarptığını gördüm. Ortadaki araçtaki vatandaş sıkışmıştı onun durumu daha kötüydü. Umarım zarar ziyan yoktur vatandaşımızda. Durumu ağır değildi. Tedbir amaçlı boyunluk takmışlardı” diye konuştu.

VİDEO DEVAM EDİYOR

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA