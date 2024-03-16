Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz: Esnafın sırtına asla yük yüklemedik

Şoför esnafıyla iftar programında bir araya gelen Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, vaatlerini bir bir sıraladı. Bu güne kadar şoför esnafına verdiği tüm sözleri yerine getiren Başkan Yılmaz “Esnafımızın sırtına asla yük yüklemedik, yüklemeyeceğiz. İndirimli tarife uygulamalarından doğan farklar ay sonuna kadar hesaplarına yatacak. Taksici esnafımızın güvenliği ve genel asayiş için araç kameralarını ücretsiz takacağız” dedi.