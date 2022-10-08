Balıkesir’de Başkan Erdoğan’ın dikkatini çeken pankart! 6’lı masaya oy göndermesi | Video
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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Balıkesir OSB, Çamlık Millet Bahçesi, Ardıçtepe Barajı ile Yapımı Tamamlanan Diğer Projelerin Toplu Açılış Töreni'ne katıldı. Meydanda asılan bir pankartın dikkatini çektiğini belirten Başkan Erdoğan, Siz ezberlemişsinizdir ama herhalde bir hatırlatmam mı gerekecek. 'Zeytini koydum tasa, çıkardım yağını basa basa, Balıkesir efelerinden oy yok sana 6'lı masa.' Bizim insanımız böyle, milletimiz böyle. Kimsenin aklına gelmeyeni onlar evelallah koyarlar masaya'' dedi.