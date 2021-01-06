Barış Murat Yağcı sevgilisi Nisa Bölükbaşı'na evlenme teklifi etti | Video

Son ayların en çok konuşulan isimleri arasında yer alan Barış Murat Yağcı ile Nisa Bölükbaşı bir yarışma sonrası sevgili oldu. Aylarca inkar ettikleri ilişkileri sosyal medyaya sızdırılan öpüşme videosu ile ortaya çıkan ikili, aşk yaşadıklarını açıklamak zorunda kalmışlardı. Şimdi ise aşklarını belgeleme kararı aldılar. Ve Murat Yağcı sevgilisi Nisa Bölükbaşı’na bomba gibi evlenme teklifi etti. İşte o anlar...