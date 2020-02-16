Video Haber Barış Pınarı Harekatı sonrası bölgede son durum: 'Allah Türk askerine yardım etsin'

Barış Pınarı Harekatı sonrası bölgede son durum: 'Allah Türk askerine yardım etsin'

Barış Pınarı Harekatı sonrası bölgede son durum: 'Allah Türk askerine yardım etsin'
16.02.2020 | 13:30

Barış Pınarı bölgesindeki halk ibadetlerini özgürce yerine getiriyor. Ayin sonrasında konuşan Suriyeli teyzemiz: “Şimdi biz kilisedeyiz. İbadetimizi yaptık. Daha önceden gelemiyorduk. Allah Türk askerine yardım etsin. Bize yardımlarından dolayı.”

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