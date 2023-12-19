Başkan Erdoğan: "AB artık bu yanlıştan vazgeçmeli" | Video

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Macaristan ziyareti dönüşü uçakta gazetecilerin sorunlarını yanıtladı. Türkiye'nin AB'ye üyelik süreci ile ilgili konuşan Başkan Erdoğan, "Avrupa Birliği’ne katılmaya birçok üye ülkeden daha hazır durumda bulunan Türkiye’nin, yıllardır siyasi engellemeler nedeniyle kapıda bekletilmesi yanlıştır. Artık AB bu yanlıştan vazgeçmelidir." dedi. Başkan Erdoğan ayrıca Gazze'de siyonist İsrail'in uyguladığı soykırımla ilgili; "Daha adil bir dünya için adil adımlar atmak şart. Amerika Birleşik Devletleri’nin bu süreçte tarihi bir sorumluluğu olduğuna ve bunu yerine getirmesi gerektiğine inanıyorum. O sorumluluk İsrail’i bu canilikten vazgeçirmek, Gazze’deki bu katliamı durdurmaktır." ifadelerini kullandı.