Başkan Erdoğan, Arnavutköy-İstanbul Havalimanı metrosu açılış töreninde konuştu | Video

Arnavutköy-İstanbul Havalimanı metrosu açılış töreninde açıklamalarda bulunan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, CHP'deki para görüntülerine ilişkin; "İstanbul Büyükşehir Belediyesi nereye gittiği belli olmayan deste deste para görüntüleriyle anılmaktadır. Deste deste dolarlarla neyi nereye harcıyorlar belli değil. Tarihe 'İSKİ skandalı' diye bir rezaleti CHP yazdırdı. Adeta 'dejavu' yaşıyoruz, aynı filmi izliyor gibiyiz. İsimler farklı ama kafalar, kepazelikler aynı" ifadelerine yer verdi.