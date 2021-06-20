Başkan Erdoğan 'Babalar Günü'nde gençlerle buluştu | Video
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
48:49
Başkan Erdoğan 'Babalar Günü'nde gençlerle buluştu | Video 20.06.2021 | 14:53
00:50
İşte ATMACA'nın vurduğu geminin son hali | Video 20.06.2021 | 13:28
02:37
30 yaş üstü kişiler aşı olmaya başladı | Video 20.06.2021 | 10:21
02:46
00:12
Burak Elmas ve yönetim kurulu, seçim sonucunu böyle kutladı! | Video 19.06.2021 | 23:13
01:40
00:51
01:55
44:39
Son Dakika: Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar | Video 19.06.2021 | 18:23
03:23
09:25
04:19
Hıncal Uluç | Kıskançlık tamam... Ama ya şüphe... 19.06.2021 | 16:20
04:38
Şebnem Bursalı | Şuşa için Allahu ekber... 19.06.2021 | 16:17
09:24
Başkan Erdoğan'dan KDV desteği müjdesi: Kabine toplantısının ardından... 19.06.2021 | 15:36
04:23
Melih Altınok | İzmir’de kuyruğunu yakaladığımız yılanı kaçırmayalım 19.06.2021 | 14:19
04:07
Burhanettin Duran | Son durak Antalya Diplomasi Forumu... 19.06.2021 | 14:17
04:41
Okan Müderrisoğlu | Kadına yönelik şiddetle mücadele 19.06.2021 | 14:15
04:48
Salih Tuna | ‘Turanı’ Kılıçdaroğlu kuracak kardeşlerim 19.06.2021 | 14:13
01:21
Kabine Toplantısı'nda hangi konular görüşülecek? 19.06.2021 | 14:05
03:56
Hasan Basri Yalçın | Biden-Putin görüşmesi 19.06.2021 | 12:03
Başkan Recep Tayyip Erdoğan video konferans yöntemiyle gençlerle buluştu. Başkan Erdoğan, 81 ilden gençlerin sorularını yanıtladı. Başkan Erdoğan hem özel hem de gündeme dair önemli cevaplar verirken aşı korkusu olan bir gencin "Koronavirüsten ne zaman kurtulacağız" sorusuna da önemli cevaplar vererek yerli aşıyla ilgili de tarih verdi. İşte sürpriz buluşmadan önemli anlar.