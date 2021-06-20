Başkan Erdoğan 'Babalar Günü'nde gençlerle buluştu | Video

Başkan Recep Tayyip Erdoğan video konferans yöntemiyle gençlerle buluştu. Başkan Erdoğan, 81 ilden gençlerin sorularını yanıtladı. Başkan Erdoğan hem özel hem de gündeme dair önemli cevaplar verirken aşı korkusu olan bir gencin "Koronavirüsten ne zaman kurtulacağız" sorusuna da önemli cevaplar vererek yerli aşıyla ilgili de tarih verdi. İşte sürpriz buluşmadan önemli anlar.