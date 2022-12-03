Video Haber Başkan Erdoğan: "Ceylanpınar ve Akçakale’ye doğalgaz arzına bugün başlıyoruz" | Video
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Başkan Erdoğan: "Ceylanpınar ve Akçakale’ye doğalgaz arzına bugün başlıyoruz" | Video

03.12.2022 | 14:59

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Başkan Erdoğan, Şanlıurfa'da 12 milyarlık yatırımların toplu açılış töreninde önemli açıklamalarda bulundu. Konuşmasında ilk olarak, açılış töreninin gerçekleştiği alanda 110 bin kişinin olduğunu söyleyen Başkan Erdoğan, "Ceylanpınar ve Akçakale'ye doğalgaz arzına bugün başlıyoruz. Harran ve Halfeti'ye de bu ay içinde doğalgaz vereceğiz." dedi. Erdoğan, Şanlıurfa'ya Yenilenebilir Enerji Endüstri Bölgesi kurulacağının müjdesini verdi.

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