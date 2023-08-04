Başkan Erdoğan cuma namazı sonrası açıklamalarda bulundu | Video

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Cuma namazı sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Başkan Erdoğan Rusya Devlet Başkanı Putin ile görüşme ile ilgili, “Ağustos ayı içerisinde inşallah bu ziyaret gerçekleşir” dedi. Başkan Erdoğan yerel seçimlerle ilgili soruya; "Türkiye'yi tarıyoruz taramaya devam ediyoruz. En iyi aday tespitlerini yaparak seçime hazırlanacağız" dedi.