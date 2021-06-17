Video Haber Başkan Erdoğan F-35 ve S-400 için Biden'a söylediklerini açıkladı: Bizden farklı bir adım beklemeyin...

Başkan Erdoğan F-35 ve S-400 için Biden'a söylediklerini açıkladı: Bizden farklı bir adım beklemeyin...

Başkan Erdoğan F-35 ve S-400 için Biden'a söylediklerini açıkladı: Bizden farklı bir adım beklemeyin...
17.06.2021 | 13:44

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan ziyareti sonrası açıklamalarda bulundu, soruları yanıtladı. Erdoğan, Zengezur projesinin önemine dikkat çekerek, bununla ilgili Putin'le görüşeceğini söyledi. Erdoğan, F-35 ve S-400 sorunu ile ilgili ABD Başkanı Joe Biden'a verdiği yanıtı da açıkladı.

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