Başkan Erdoğan: "Finlandiya'nın NATO üyeliği konusunda verdiğimiz sözü tutacağız" | Video
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Grup Toplantısı çıkışında açıklamalarda bulundu
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:51
54:48
05:33
01:48
Bakan Soylu'dan sel bölgesinde açıklamalar | Video 15.03.2023 | 11:44
01:18
02:24
Kılıçdaroğlu’na Hatay’da depremzedelerden tepki | Video 15.03.2023 | 09:47
01:03
Baykar’dan sınava hazırlanan afetzede öğrencilere 10 bin tablet | Video 15.03.2023 | 09:22
03:45
Suudi Arabistan’ı kum fırtınası vurdu | Video 15.03.2023 | 00:10
00:52
Malatya'da sağanak yağış etkili oldu | Video 14.03.2023 | 23:53
12:28
03:09
00:42
02:27
Şanlıurfa'da sağanak yağış yolları göle ve çevirdi | Video 14.03.2023 | 18:06
01:16
01:52
01:00
02:23
01:40
03:27