Video Haber Başkan Erdoğan: "İzmir bir asır önce düşmandan kurtuldu ama epeydir eser ve hizmet fukaralarından kurtulamadı"
Başkan Erdoğan:

Başkan Erdoğan: "İzmir bir asır önce düşmandan kurtuldu ama epeydir eser ve hizmet fukaralarından kurtulamadı"

10.03.2024 | 15:04

AK Parti yerel seçim hazırlıkları kapsamında miting turlarına devam edenBaşkan Recep Tayyip Erdoğan, İzmir Gündoğan Meydan'ında coşkulu kalabalığa hitap etti. "1 asır önce düşmandan kurtuldu ama epeydir eser ve hizmet fukaralarından kurtulamadı." diyen Başkan Erdoğan, "İzmir ihmallerin pençesinden hep yerinde saydı. Bu şehir hak ettiğinden, yerel yönetimler açısından maalesef çok azını aldı. Sizleri Meclis'te ve belediyelerde temsil etsin diye yetki verdiğiniz kişiler soruyorum ne yaptı? İzmirlinin can düşmanı olarak gördüğü terör örgütleriyle gizli saklı anlaşmalar yaptılar. Kendi içlerinde çıkar kavgasına tutuştular. Pazarlıklarla Meclis'e taşıdıkları kişiler soruyorum, şimdi nerede? Yüzlerine Atatürk maskesi takıp yan gelip yattılar." ifadelerini kullandı.

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