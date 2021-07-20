Başkan Erdoğan KKTC'de Atatürk Anıtında düzenlenen törene katıldı, Anıt Defteri'ni imzaladı | Video
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Başkan Recep Tayyip Erdoğan Kıbrıs Barış Harekatı'nın 47. yıl dönümünde Atatürk Anıtında düzenlenen anıtında düzenlenen törene katıldı. Başkan Erdoğan, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile birlikte anıt defterini imzaladı. Atatürk Anıtındaki törenin ardından geçit töreni gerçekleştirilecek.